Un defibirillatore per i carabinieri di via delle Fonderie

Il Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, in Strada delle Fonderie 10, si è dotato di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini e dei militari che operano all’interno della caserma. Si tratta, come noto, di un apparecchio salvavita in grado di rilevare le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca ed erogare una scarica elettrica al cuore, se necessario. In particolare, il defibrillatore semiautomatico esterno che la Legione carabinieri Emilia Romagna ha assegnato è un dispositivo “intelligente” in grado di funzionare quasi in completa autonomia. Collegati in maniera corretta gli elettrodi al paziente, mediante un elettrocardiogramma che la macchina effettua in maniera automatica, il defibrillatore è in grado di stabilire se è necessario erogare uno shock elettrico. Più precisamente rileva se sussiste un arresto cardiaco e, qualora il ritmo fosse defibrillabile, avverte l’operatore della necessità di erogare la scarica elettrica al muscolo cardiaco. I militari deputati all’utilizzo del DAE hanno frequentato uno specifico corso di formazione (BLSD) ed il dispositivo è stato inserito nel “Registro regionale unico dei defibrillatori”.