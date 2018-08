Inferno in A14 a Bologna: unh morto e 60 feriti. Alcuni ustionati al Maggiore, da Parma un funzionario tecnico - Foto

Tra i sessanta feriti dell'esplosione in A14 a Bologna (leggi), alcuni hanno riportato ustioni molto serie e sono stati trasferiti nei centri specializzati di Parma e Cesena con l'elisoccorso, in una vera e propria "spola" avanti-indietro dal luogo del disastro. Uno di questi è un poliziotto, un agente 33 anni del commissariato Santa Viola, portato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Altri due agenti della Polizia Stradale hanno riportato ustioni più lievi. Fra i feriti anche 11 carabinieri. Da Parma è stato inviato a Bologna un funzionario tecnico dei vigili del fuoco con autista per effettuare le verifiche di stabilità negli edifici coinvolti dall’esplosione e la sua onda d’urto.