Via Spezia: nel parcheggio Cavagnari una Fiesta saccheggiata delle ruote

Facile immaginare la rabbia del proprietario, quando sarà tornato o quando tornerà alla propria auto per ripartire: perché possa rimettersi in strada, questa vecchia Fiesta ha bisogno di quattro nuove ruote. I ladri non ne hanno risparmiata nemmeno una, lasciando al loro posto otto mattoni. La Ford Fiesta «azzoppata» è stata fotografata nel parcheggio Cavagnari di via La Spezia alle 20,30 di ieri, non lontano dal posteggio delle biciclette. Non si sa da quanto tempo si trovi in queste condizioni: con ogni probabilità si tratta di un «regalo» del weekend.