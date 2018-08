Stazione: sul display gli «Eurostar» (scomparsi 6 anni fa)

I treni Eurostar non esistono più dal dicembre 2012, però sui display della nostra stazione la sigla ES c’è ancora, abbinata ai treni Frecciabianca. E questo succede nei monitor in cui sono indicati i treni in arrivo e in partenza, nei sottopassaggi e nei tabelloni luminosi sopra ai marciapiedi. Correttamente, la sigla degli Eurostar non compare nei tabelloni di carta gialli e bianchi, dove sono riportati rispettivamente i treni in partenza e quelli in arrivo.

Nel sito di Trenitalia (www.trenitalia.com) non c’è traccia di treni Eurostar. Nello stesso sito si trovano le denominazioni dei treni attualmente in circolazione sulla rete ferroviaria italiana: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte, Regionali Veloci e Regionali. In servizio internazionale ci sono gli Eurocity e gli Euronight.

In fin dei conti la presenza della sigla dei treni Eurostar non comporta disservizi veri e propri, però fa capire che anche tra gli addetti ai lavori può esserci un po’ di confusione sui nomi dei treni. C’è da dire, infatti, che negli ultimi anni le denominazioni dei convogli sono state modificate più volte. I treni più importanti ora sono le «Frecce»: Frecciarossa e Frecciargento per le linee dell’alta velocità, e Frecciabianca per le linee tradizionali. Prima erano gli Eurostar, prima ancora i Pendolini e, andando ancora indietro nel tempo, gli Intercity e, ancora prima, i rapidi e i Trans Europ Express. Negli anni scorsi per gli Eurostar c’erano le varianti Eurostar City, Eurostar Fast ed Eurostar Business.

Tutti i giorni fermano alla stazione di Parma venti treni Frecciabianca: dieci in direzione Nord e altrettanti in direzione Sud. Queste le destinazioni: nove per Milano, uno per Torino, cinque per Lecce, due per Ancona, uno per Bari, uno per Pescara e uno per Taranto.

Nei display della stazione l’unico treno Frecciarossa che ferma a Parma (il Milano-Roma e viceversa) è indicato senza la sigla «scaduta» ES: compare la scritta Frecciarossa AV.