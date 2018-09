Primi incontri per il nuovo questore, Gaetano Bonaccorso: l'agenda di lavoro è già fitta

Il nuovo Questore, Gaetano Bonaccorso, ha fatto visita questa mattina in municipio, dove è stato ricevuto dal sindaco, Federico Pizzarotti, e dall'assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa. Con lui c'era anche il vice Questore vicario, Mario Felice Anelli. Si è trattato di un incontro cordiale e costruttivo in cui sono sono state gettate le basi della futura collaborazione tra Comune e Questura, sopratutto in tema di ordine pubblico e sicurezza. Ieri mattina presto l'arrivo in borgo della Posta, il neo questore Gaetano Bonaccorso e la sua agenda era già fitta di incontri e impegni. Ma prima un omaggio doveroso: ha presenziato alla cerimonia in memoria dei poliziotti caduti nell'adempimento del dovere. Poi i primi «faccia a faccia» istituzionali: il nuovo questore ha incontrato il prefetto Giuseppe Forlani e il vice questore vicario Mario Felice Anelli. Bonaccorso - siciliano di Messina, 56 anni, gli ultimi tre trascorsi alla guida della questura di Cremona - nel pomeriggio ha anche ricevuto i giornalisti della città nel suo ufficio per un breve colloquio cordiale e informale.

Premettendo che è ancora presto per spiegare nel dettaglio obiettivi e propositi, il questore ha comunque già anticipato alcuni degli aspetti che gli stanno più a cuore sul fronte della sicurezza. In particolare ha insistito sul valore della prevenzione, oltre alla necessità di approfondire le fenomenologie criminali presenti in città mettendo a fuoco istanze e necessità «in modo da definire un ordine di priorità il più efficace possibile».