Una messa per Tommy a San Prospero

Una messa per il quattordicesimo compleanno del piccolo Tommaso Onorfri, rapito e ucciso nel 2006, è in programma per le 17 di oggi nella chiesa di San Prospero. Famigliari e amici si riuniranno per un momento di preghiera: la messa sarà celebrata da don Giovanni Coruzzi, arciprete della parrocchia di San Prospero.