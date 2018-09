Cattiva gestione di rifiuti speciali pericolosi: multa e sequestro di contenitori in un'azienda agricola

Erano arrivati per controlli straordinari nel settore agricolo e agroalimentare, e la tappa nell'azienda agricola con sede a Parma è stata piuttosto lunga.

I carabinieri della stazione di San Pancrazio, coadiuvati dal nucleo Ispettorato del lavoro e dal nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri, dai carabinieri forestali e dal servizio veterinario Asl di Parma, hanno verificato che nell'azienda - che si occupa di allevamento di bovini ed è condotta da un 26enne - era in atto una cattiva gestione dei rifiuti speciali, ed hanno contestato la violazione relativa all'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, nonché comminato una multa di 2.064 euro per sversamento dei contenitori di accumulo delle deiezioni di animali, con il sequestro di sei contenitori di rifiuti e relativa pompa elettrica per lo smaltimento. della vicenda è stata interessata anche l'Arpae, per la caratterizzazione dei rifiuti sequestrati.

Inoltre, il Nas ha disposto una multa di 500 euro per carenze igieniche sanitarie.