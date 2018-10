Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Parma per la sicurezza sulle strade. Nel mese di settembre sono state denunciate 11 persone per guida in stato di ebbrezza. I livelli di tasso alcolemico nel sangue erano sempre superiori a quelli consentiti per legge e variavano da 0,92 a 2,07 grammi/litro. Sono state ritirate 11 patenti; un’auto è stata confiscata. L’età delle persone denunciate va dai 22 ai 53 anni.