Trovati due dipendenti senza regolare assunzione in un ristorante

I carabinieri della Compagnia di Parma, assieme al Nucleo Ispettorato del lavoro e al Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), hanno effettuato alcuni controlli in città.

In un ristorante in via Emilio Casa sono stati trovati due dipendenti non regolarmente assunti: da qui la sospensione dell’attività e una sanzione di 2mila euro. Sono stati controllati un bar in via dei Mille e una pizzeria in via Caselli: i Nas hanno contestato la mancanza dell’attestato alimentarista.