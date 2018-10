La chiamata al 115 è arrivata intorno alle 6.30: è stato l'autista ad allertare i soccorsi. Per cause ancora in via d'accertamento un bus della linea 23 ha preso fuoco mentre si trovava a Vicofertile, nei pressi del mulino. Fortunatamente non c'erano ancora passeggeri a bordo e il conducente ha capito subito cosa stava accadendo. Il mezzo è stato rapidamente divorato dalle fiamme: è rimasto uno scheletro di lamiera.