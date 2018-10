Era in servizio come guardia giurata all'Ikea, e nel frattempo collezionava furti ai distributori automatici all'interno del negozio. Dal 1° gennaio al 1° agosto scorso il bottino avrebbe raggiunto il valore di oltre 1200 euro, poi è stato trasferito in un centro commerciale di Reggio Emilia e nel frattempo sono partite le indagini.

Concluse ora con la denuncia per furto aggravato di un 45enne residente a Parma.