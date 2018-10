Ancora problemi sui bus a Parma. Alle 10,20 in via Torelli i passeggeri che viaggiavano su un bus hanno visto del fumo uscire dal motore, sul retro del mezzo. Tutti sono stati fatti scendere alla svelta, anche perché dopo diversi incendi in poche settimane i timori ci sono. In realtà c'è stato un problema al radiatore e quello che è uscito dal motore era vapore. In via Torelli sono arrivati i meccanici della Tep e il bus sulla linea è stato sostituito.