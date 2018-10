L'intervento dei vigili del fuoco in piazzale del Carbone sabato sera in piena movida per spegnere un piccolo incendio sviluppatosi nel camino di un palazzo storico del centro cittadino. I vigili del fuoco sono entrati in azione con un'autobotte e un'autoscala. Nessun danno rilevante ma un po' di spavento per gli abitanti della casa.