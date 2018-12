Nel cuore del pomeriggio di shopping, la partita: traffico (Parma Sud-Est) in tilt

E' l'ultimo sabato prima del Natale, tempo per gli (quasi) ultimi acquisti. La città è in movimento. Nel cuore del pomeriggio di shopping è in programma il match Parma-Bologna. Partita sentitissima da entrambe le tifoserie. Un'ampia fetta attorno al Tardini, quindi, chiousacome da tradizione ore prima del fischio di inizio. Un mix "esplosivo" per la viabilità che, nella zona sud-est della città risulta congestionata con strade off-limits, code e tempi di spostamento decisamente più lunghi.