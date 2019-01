Coppie omogenitoriali, striscione di Forza Nuova sotto casa di Pizzarotti: "Mamma e papà, il resto è omofollia"

«Mamma e papà, il resto è omofollia». Queste le parole su uno striscione firmato da Forza Nuova e apparso nella notte vicino a casa del sindaco Federico Pizzarotti, che il 21 dicembre ha sottoscritto quattro atti di riconoscimento di bambini nati all’interno di coppie omogenitoriali.

«Chiamano "omofollia" i diritti di quattro bambini ai quali ho sottoscritto l’atto di riconoscimento di genitori dello stesso sesso. Il diritto, cioè, di quattro bambini a vedersi riconoscere per legge gli stessi diritti di ogni altro bambino di questo mondo», la replica su Facebook di Pizzarotti. «Forza Nuova - ha aggiunto - di 'fortè ha solo il nome, per il resto è debole nei contenuti e composta da xenofobi. Non può nulla contro Parma, perchè la nostra era, è e resterà la città dei diritti».



Sullo striscione comparso nella notte Forza Nuova interviene con una nota firmata Forza Nuova Parma. Dipartimento Femminile Evita Peron Emilia.

Il comunicato critica le famiglie con persone dello stesso sesso e attacca il sindaco di Parma: "Il caro, ormai a ben pochi, Pizzarotti ha così sancito quattro atti di nascita per altrettante coppie di genitori dello stesso sesso e per lui la famiglia sussiste là dove esiste amore, strano modo di cercare di racimolare consensi". "La figura dei padri e delle madri - dice ancora Forza Nuova non può certo essere intercambiabile, l’assenza di una delle due figure genera nel bambino l’impossibilità di sviluppare la propria identità psicologica e la propria identità sessuale. Questo non è amore".