Raccolta fondi per i piccoli pazienti del Maggiore... sciabolando champagne Foto

Alla cena degli auguri del circolo Sporting Club è tradizione sciabolare tre bottiglie di champagne. Quest'anno durante l'evento sono state raccolte anche donazioni per l'Oncologia Pediatrica del Maggiore.

Per festeggiare il nuovo anno “gli Sciabolatori del lunedì” (tra cui molti “tennisti della domenica”) durante la tradizionale cena annuale ospitata al Circolo Tennistico Sporting Club, hanno voluto unire alla consuetudine un piccolo gesto solidale. Da un’idea del fotografo del gruppo, durante la cena sono stati scattati dei ritratti a tutti i commensali-sciabolatori che, per ottenere le fotografie, sono stati invitati a fare una donazione. Le quote sarebbero state devolute in beneficenza.

In pochi minuti sono stati raccolti 580 euro per aiutare il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Parma.

La leggenda degli sciabolatori nasce in epoca napoleonica. I soldati erano soliti festeggiare le vittorie aprendo le bottiglie di champagne proprio con le sciabole con cui combattevano. Non è difficile credere che volesse essere un augurio anche per le battaglie a seguire. Con lo stesso spirito il gruppo degli sciabolatori parmensi nel premiare come “migliore sciabola 2018” quella di Fabrizio Petrolini, rinnova l’appuntamento per una prossima raccolta benefica tra poche settimane, con la speranza che questo gesto possa essere “imitato” in tanti altri contesti.