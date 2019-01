Controlli in centro: arrestato pusher con 13 ovuli di hashish

Serata di controlli antidroga (e non solo) con i carabinieri, sguinzagliati in tutta la zona del centro. In piazzale Santa Croce è stato arrestato un tunisino di 33 anni: aveva 13 ovuli di hashish addosso (140 grammi in tutto). Ora è ai domiciliari.



In viale Mentana, "beccato" e denunciato a piede libero un parmigiano di 46 anni che aveva 60 grammi di marijuana. Una pattuglia di consumatori (6 persone di varie nazionalità) è stata segnalata in prefettura.

Infine tre automobilisti non hanno superato la prova etilometro: denunciati per guida in stato di ebbrezza.