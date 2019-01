In dicembre aveva commesso dei furti a La Spezia, mentre in realtà avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. Per questo il giudice del Tribunale di sorveglianza di Massa ha revocato gli arresti domiciliari a un 71enne spezzino domiciliato a Parma. I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare. L'uomo è ora detenuto a Parma.