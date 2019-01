«5» e «10»: anche questi sono segnali stradali (rari)

Non è vero che sulle strade ci sono sempre gli stessi segnali: a volte se ne vedono anche di «rari».

Vicino all’Ikea c’è un segnale stradale che impone un limite massimo di velocità talmente basso da non meritarsi nemmeno un palo come tutti gli altri segnali: prescrive di non superare i cinque chilometri all’ora e si trova a pochi centimetri da terra. Abituati a vedere ben altre «cifre», probabilmente gli automobilisti fanno fatica a capire che anche questo segnale con un solo numero indica un limite di velocità.

A qualche chilometro di distanza, in quel di Bogolese, si trova un altro limite massimo di velocità che capita di vedere molto difficilmente: dieci chilometri all’ora. In una strada secondaria che conduce a Sorbolo questo cartello impone di rallentare prima di un dosso artificiale.