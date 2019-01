Un chilo e mezzo di droga e 11.500 euro in casa: un arresto a San Pancrazio

Nella camera da letto di casa sua a San Pancrazio un vero e proprio "laboratorio" dello spaccio con 1,5 kg di hashish, un bilancino di precisione e 11.500 € in contanti. Venerdì è stato arrestato un 48enne, Biagio Russo. Già conosciuto dagli investigatori della sezione Antidroga, ma la circostanza che si fosse “messo in proprio” nell’attività di spaccio era assolutamente inedita. Sono stati sufficienti pochi servizi di appostamento per accertare dei movimenti “sospetti” dell’uomo, il quale gravitava tra la sua abitazione e due luoghi di ritrovo di consumatori e spacciatori in località Vigheffio ed in via Cremonese, contattando in rapidi incontri vari soggetti conosciuti come piccoli spacciatori. Sulla scorta di questi primi riscontri, il sostituto procuratore Daniela Nunno, ha disposto la perquisizione di casa sua, eseguita dagli investigatori dell’Antidroga venerdì mattina. Durante la perquisizione, in uno zaino, in camera da letto, sono stata trovate 14 “panette” di hashish per un peso complessivo di gr. 1420, di almeno tre varietà diverse contraddistinte da loghi differenti. Sempre in camera, inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e, nascosta nell’armadio, una somma complessiva di € 11.500 in contanti.

Il Russo, condotto presso gli uffici della Squadra Mobile per la redazione degli atti di rito, su disposizione del PM è stato associato presso la Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida. Proseguono le attività di indagine per risalire alla provenienza dello stupefacente detenuto dall’uomo.