Brescia, «righe blu» con 15' omaggio. A Parma nemmeno 1

Fa un certo effetto recarsi a Brescia in auto, pagare la sosta nelle righe blu e scoprire che il tempo concesso è «allungato» di 15 minuti. E chi andrebbe ringraziato? Girando il biglietto, ecco la risposta: l’amministrazione comunale di Brescia. Il pensiero «corre» subito alle righe blu di Parma: da noi nessun minuto viene regalato.

Per trovare la parola «gratis» riferita alla sosta, a Parma bisogna faticare. Due casi ci sono, però. Al parcheggio coperto del Barilla Center un’ora (la prima, che può anche essere l’unica) è gratis, e al parcheggio coperto della stazione per un quarto d’ora la sosta non si paga: quindici minuti, però, sono un po’ pochini per non essere costretti a «galoppare» se si accompagna qualcuno al treno o se lo si va a prendere.