Nel Giorno del Ricordo - dedicato alla memoria di chi fu ucciso nelle foibe - CasaPound ha organizzato una fiaccolata, con partenza da via Chiavari. Il corteo è partito alle 17,30.

Le forze «Per l’unità nell’antifascismo» (composte da vari gruppi, associazioni e partiti antifascisti) hanno organizzato una contromanifestazione in piazzale Barbieri, «per non strumentalizzare il giorno del ricordo».

Nella fotogallery, la partenza della fiaccolata di CasaPound e la manifestazione degli antifascisti in piazzale Barbieri