Via Gronchi (zona 30) adesso è percorribile dalle auto: tolte le due barriere

Da alcuni giorni sono state tolte le due barriere che si trovavano a metà di via Gronchi, una strada di recente realizzazione, prima laterale a destra di via Sidoli provenendo da via Zarotto. Adesso i veicoli possono percorrere per intero via Gronchi fino a via Budellungo, ma a una velocità non superiore ai 30 chilometri all’ora perché tutta la strada è classificata «zona 30».

La strada è a doppio senso di marcia, e a metà della via si trova un’area rialzata con dislivello di 15 centimetri. Il rispetto del limite di velocità è vivamente consigliato non solo per la natura di strada di quartiere ma anche per non danneggiare il proprio veicolo quando si percorrono i tratti in pendenza.