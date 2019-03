Quattro sì per i Masa a Italia's Got Talent

Ironia e imitazioni in musica. I Masa, ovvero il duo salsese-fidentino composto da Alessandro Basini e Andrea Dalla Giovanna ha divertito il pubblico e conquistato la giuria, stasera a Italia's Got Talent, il popolare programma in onda su Tv8 e Sky. I giudici, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Claudio Bisio e Frank Matano hanno fatto i complimenti e attribuito quattro convinti "sì".