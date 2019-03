"Spara a Salvini": stavolta le scritte minacciose compaiono sui muri di via Padre Lino

Continuano le incursioni dei vandali con le scritte sui muri dell'Oltretorrente che incitano alla violenza contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Questa volta è accaduto in via Padre Lino, dove è comparsa la scritta "Spara a Salvini".

Le minacce e le scritte che incitano all'odio, fatte nottetempo in più occasioni in queste settimane, hanno fatto discutere e lo stesso ministro aveva detto "Non ho paura, vado avanti" (video).