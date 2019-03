Lutto in Oltretorrente: è morto Riccardo Bertoli, titolare della Caffetteria Ducale di via Bixio. Bertoli, che avrebbe compiuto 44 anni in aprile, era molto conosciuto in città. Viveva in Oltretorrente. Tanti fra amici, clienti e commercianti del quartiere sono sgomenti per la sua scomparsa improvvisa.