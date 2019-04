Controlli nel Parco Ducale: denunciati due pusher africani

I carabinieri della compagnia di Parma hanno svolto un servizio nelle zone Sud della città partendo da Parco ducale e palazzetto euchelio Sanvitale In particolare: ⁃ sono state denunciati alla locale procura due cittadini di nazionalità nigeriana e gambiana classe 95/97 entrambi censurati in quanto venivano sorpresi mentre cedevano sostanza stupefacente del tipo hashish a un cittadino italiano classe 97(segnalato alla locale prefettura) ⁃ Inoltre venivano segnalati in qualità di assuntori di sostanza stupefacente un cittadino italiano classe 97, un cittadino pakistano classe 80, un cittadino etiope classe 98, un cittadino russo classe 98 in quanto sorpresi in possesso di modiche quantità di marijuana ⁃ Venivano denunciate per il reato di furto aggravato in concorso due ragazze moldave minori di anni 18 in quanto tentavano di asportare dal negozio Oviesse di via Mazzini vari oggetti di bigiotteria per un totale di circa 130 € la refurtiva veniva recuperata e restituita all’avente diritto Durante il servizio inoltre venivano recuperati è sottoposto a sequestro all’interno del parco ducale oltre20 g di cocaina, 50 g di marijuana e 60 g Di hashish Corrispondenti all’incirca a 20/50/60 dosi delle rispettive sostanze Inoltre venivano controllate oltre 40 persone ed effettuate otto perquisizioni personali