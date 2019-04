Chi non ha voluto (o potuto) fare la consueta gira fuori porta (magari perché scoraggiato dalle previsioni meteo e da un tempo che in effetti non è mai stato incoraggiante per tutta la giornata) ha passato Pasquetta in città. Bar e ristoranti sono stati presi d'assalto così come in tanti hanno deciso di pranzare in piazza Ghiaia servendosi dai food truck che hanno proposto il cibo di strada declinato nei suoi aspetti migliori e più invitanti.