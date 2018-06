Torneo nazionale del soccorso Anpas: sfida fra volontari a Borgotaro Foto Video

Sessanta volontari iscritti, undici equipaggi provenienti da undici regioni, oltre centocinquanta tra valutatori, figuranti, organizzatori, segreteria e cucina. Questi i numeri della prima edizione del torneo sanitario nazionale Anpas che si è svolto a Borgotaro dal 22 al 24 giugno.

Lo dice un comunicato stampa, che prosegue:

Dalla teleferica alla rianimazione cardiopolmonare, passando per una scena del crimine: sei gli scenari su cui i volontari Anpas si sono confrontati per testare le loro capacità di intervento su situazioni di tipo traumatico e non traumatico in collaborazione con il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. Lo scopo del torneo era quello di condividere e confrontare vari metodi di intervento nella gestione di un soccorso complesso, con più enti impegnati nell’evento e coordinato con il sistema di Emergenza Sanitario ma anche di trascorrere tre giorni a sviluppare amicizie, stare insieme, divertirsi e imparare.





La competizione è stata vinta dalla squadra del Piemonte. Seconda classificata la squadra della Lombardia. Terzo posto per la Liguria. Hanno partecipato le squadre di Campania, Abruzzo, Veneto, Puglia, Toscana, Valle D'Aosta, Emilia-Romagna.







Un'organizzazione iniziata da novembre scorso con l'ideazione degli scenari e che conclusa domenica 24 giugno con le gare dei giovani soccorritori e la formazione con i RIS di Parma.

Il torneo nasce in occasione della 10° edizione del torneo sanitario dei Tre confini, un torneo dedicato a Matteo volontario dell’Assistenza Pubblica, da sempre attivo nella formazione e nel miglioramento della professionalità dei volontari.

Questa edizione è stata organizzata con l'Assistenza Pubblica volontaria di Borgotaro-Albareto (in collaborazione con Anpas Emilia-Romagna)