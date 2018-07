Domani uscirà un nuovo francobollo dedicato a Giovanni Guareschi, il "padre di Don Camillo e Peppone". Sarà un francobollo nel taglio da 2.60 ovvero secondo porto (lettera fra i 20 e i 50 grammi ), indicato semplicemente con la lettera B2 in modo da essere utilizzato anche nel caso in cui dovessero cambiare nuovamente le tariffe postali, senza aggiungere altri francobolli.

L'immagine prescelta non è ancora stata svelata. Ma c'è il rischio che a Parma il francobollo arrivi in ritardo allo sportello filatelico di via Pisacane, a causa di problemi di distribuzione delle poste italiane.