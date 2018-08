Il Tir si incastra nel viadotto e il sindaco Cesari s'arrabbia

L'autista del Tir non ha letto il cartello dell'altezza massima e s'è infilato nel sottopasso di via Mantova rimanendo incastrato e ha lesionato la struttura. Alla fine sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per "liberare" l'autoarticolato e riportare alla normalità la viabilità della strada.

La notizia è segnalata dal sindaco di Sorbolo Nicola Cesari che su Facebook s'arrabbia: "Sembra uno scherzo - dice -, ma non lo è...e la rabbia sale! Succede quando un camionista o la sua azienda non rispettano il codice della strada e le regole del buonsenso... Il danno riportato dal cavalcavia autostradale sembra per il momento non pregiudicare l'integrità e la staticità della struttura. I vigili del fuoco (che ringrazio sempre) stanno effettuando gli accertamenti del caso. Ma cosa poteva accadere se il danno fosse stato maggiore...???"