Il tagliando c'era, la copertura assicurativa no: 24 denunciati per truffa

L’indagine è partita dei carabinieri di Tizzano: sono loro ad essersi insospettiti quando hanno fermato un veicolo che risultava sprovvisto della copertura assicurativa ma il cui il proprietario aveva esibito correttamente il tagliando.

Sono iniziati così gli accertamenti sul sito internet che aveva consentito di effettuare i pagamenti online per oltre 100 veicoli, accertamenti bancari sulle carte di credito e sui proprietari e gestori delle varie compagnie. E alla fine sono state denunciate 24 persone per truffa in concorso e falsità materiale, per aver dato false generalità e per non aver fornito la copertura assicurativa richiesta.

I denunciati, tutti di origine italiana tra gli 88 e i 19 anni, tranne poche eccezioni sono in realtà dei prestanome. Le indagini sono ancora in corso.