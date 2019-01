Dopo l'Appennino e la Pedemontana, la neve sta arrivando a Parma. Nevischio in A1 e A15 - Manda le tue foto

La nevicata annunciata dalle previsioni sta arrivando nel Parmense. A metà pomeriggio ha iniziato a nevicare a Salsomaggiore (il video di un lettore) e a Medesano (video), come mostrano le foto inviate dai nostri lettori. In serata i primi fiocchi sono arrivati anche a Parma.

In Appennino sono caduti 5 centimetri di neve in Valceno, a Berceto e a Borgotaro.

"Allerta" in A1 e A15. In Autocisa (A15) fra Berceto e Pontremoli è segnalata nebbia a banchi e neve tra Parma Ovest e Pontremoli.

In A1 alle 19,30 era segnalato nevischio nel tratto parmense e fino a Bologna.

Allerta anche a Parma.

#AllertaMeteoER. Prevista #neve nella nostra città. #Parma è nella zona H. Per questo è già stato attivato il piano neve e antighiaccio https://t.co/2TIFqE0sOg — Polizia Locale Parma (@PM_Parma) 23 gennaio 2019

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui