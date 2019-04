Due piccoli tamponamenti sull'Emilia nel primo pomeriggio hanno causato code e disagi per gli automobilisti. Il primo è successo subito dopo il cavalcavia della ferrovia poco prima di Parola, all'altezza del distributore della Shell. Un camion in uscita si è scontrato con un suv, chiudendo di fatto la carreggiata, e provocando lunghe code. Il secondo è avvenuto poco prima del ponte sul Taro a Pontetaro e ha coinvolto tre furgoni. Anche qui l'incidente non è stato grave, ma le conseguenze per il traffico si sono fatte sentire.