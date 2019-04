Ricercato per spaccio in Abruzzo, rintracciato dopo più di un anno a Sissa Trecasali

Era ricercato dal gennaio 2018, quando il tribunale di Avezzano aveva disposto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver spacciato in più occasioni dosi di hashish e cocaina per un totale di circa 400 cessioni dal valore economico complessivo pari a circa 10.000 €.

L'uomo, un marocchino di 41 anni senza fissa dimora, era il terzo complice della banda di cui facevano parte anche un connazionale di 56 anni e un 22enne romeno, già agli arresti domiciliari.

E' stato rintracciato nel territorio di Sissa Trecasali grazie all’attività investigativa svolta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Parma insieme ai colleghi della stazione del paese. E si è così riusciti a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti.