Cavalli in fuga nella zona di Cadelbosco: la polizia municipale li ha "rinchiusi" nel campo sportvio del paese per scongiurare il pericolo di incidenti stradali.

Questa mattina la polizia municipale dell'Unione Terra di Mezzo (Bassa reggiana) è intervenuta a Cadelbosco Sopra: diversi cavalli erano usciti dal loro recinto e bisognava evitare che raggiungessero le strade più trafficate. Attorno alle 10,30 - secondo quanto segnalato via social network dalla stessa Municipale - i cavalli sono stati chiusi nel campo sportivo, in attesa del recupero da parte del proprietario.