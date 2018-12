Ammirando i presepi: la "Camminata dei pastori" di Aiola - Foto

MONTECCHIO. In tanti hanno preso parte all’ormai tradizionale Camminata dei Pastori che si svolge nelle strade della frazione di Villa Aiola, per concludersi all’interno dei locali del Museo Etnografico della Civiltà Contadina ed Artigiana della Val d’Enza. Nella frazione di Montecchio, il meccanismo è quello di sempre, anche se con qualche variante da un anno all'altro: si cammina per le strade del paese ammirando i presepi realizzati dagli abitanti. Ecco alcune foto della "Camminata" di domenica 30 dicembre.