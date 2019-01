Medaglia d'onore alla memoria di Pietro Iotti, deportato a Mauthausen ed ex sindaco di Sant'Ilario

Una "Medaglia d'onore alla memoria" sarà consegnata alla famiglia di Pietro Iotti, che fu deportato a Mauthausen, dopo essere stato incarcerato a Parma e internato a Bolzano. Pietro Iotti, detto Piero, nacque nel 1926 e morì nel 2016. Negli anni '50 fu sindaco di Sant'Ilario d'Enza

La cerimonia si svolgerà in Prefettura a Reggio venerdì 25 gennaio alle 11. La medaglia (riservata a persone che siano state deportate o internate dalla Germania nazista) verrà ritirata dalla sua famiglia.

Giangiacomo Papotti di Bibbiano ricorda quando un giorno andò a trovare Pietro Iotti a casa sua. "Quando venni a conoscenza che Iotti era stato onorato dall’onorificenza del Cavalierato al merito della Repubblica Italiana colsi in lui una sorta di imbarazzo - dice Papotti - che si esternò da parte sua in quanto non si riteneva soddisfatto di un riconoscimento in dipendenza della sua tragica avventura. Lo vedeva come una sorta di privilegio che lui non voleva. Avviammo pertanto una discussione che ebbe termine in una sua teutonica decisione ovvero se io ritenevo questo riconoscimento fosse stato di utilità alla causa, al fine di evitare l’accesso all’oblio delle storie dei sommersi, allora potevo procedere insomma avevo avuto carta bianca da parte sua".

"Nel 2015 il Direttivo di Wikipedia pose la questione della enciclopedicità, che si è poi risolta successivamente in modo positivo - continua Papotti, che si adoperò affinché la voce Pietro Iotti tornasse online -. Quindi anche questo importante riconoscimento andrà ad irrobustire la sua biografia, in modo tale che anche i giovani 4.0 potranno accedere alle sue informazioni anche tramite il web. Ho certezza che non sarà solo Piero dall’alto a sorridere assieme al suo amico Nino Fantesini bibbianese ad essi si assoceranno anche i sorrisi delle centinaia di migliaia di persone sommerse dalla follia della ragione umana che allora si chiamava nazi-fascismo".