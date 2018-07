Fritelli critica Salvini e lo mette a testa in giù su Facebook: è polemica

Filippo Fritelli commenta su Facebook il post di Salvini che cita la frase "Tanti nemici tanto onore", pubblicando lo screenshot capovolto. "Evidentemente citare Mussolini piace e rende simpatici. Ecco per me no!!!!", scrive Fritelli sul suo profilo personale. La foto capovolta, con Salvini a testa in giù, ha fatto pensare a un riferimento a Piazzale Loreto.

Sulla bacheca personale del sindaco di Salsomaggiore (e presidente della Provincia) si è così aperto il dibattito. In commenti successivi, Fritelli spiega di non aver voluto fare riferimento all'uccisione di Benito Mussolini ma di aver pubblicato il post al contrario perché "una frase così è inguardabile e illeggibile". "Inneggiare alla violenza ogni giorno genera solo violenza. Fermiamo questa spirale", dice ancora Fritelli in un altro commento sulla sua bacheca.