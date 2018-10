Un gazzareporter ci invia questa immagine che ci mostra la situazione in cui si trovano molti salsesi (e non solo) dopo l' "invasione" di cimici (leggi). Lo stesso spiega di aver usato il bidone aspiracenere per liberare i cassonetti ed evitare di schiacciare centinaia di cimici nell'aprire le tapparelle; "Potete immaginare cosa voglia dire schiacciarne così tante tra tutte le stanze di casa".