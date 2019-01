Ruba telefoni, denaro e tessere bancomat mentre gli altri festeggiano il nuovo anno: denunciato

E' entrato nel Piccolo Bar di Salsomaggiore, in via Roma, e ha derubato diversi clienti che stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno. L'uomo però è stato visto da uno dei clienti, che ha chiamato i carabinieri. I militari hanno così fermato e denunciato un 27enne siriano senza fissa dimora.

L'uomo è entrato nel locale nella notte di Capodanno e ha approfittato della distrazione di diversi clienti per rubare dalle tasche dei giubbotti cellulari, denaro e tessere bancomat. Uno dei clienti ha visto il ladro in azione e ha chiamato i carabinieri, che hanno trovato lo straniero in una strada nella zona del locale. Aveva tutta le refurtiva, per un ammontare di circa 250 euro, più le tessere bancomat. Tutto è stato restituito ai proprietari, mentre il 27enne è stato denunciato per furto pluriaggravato e continuato e per la violazione delle leggi sull'immigrazione. Per lui c'è anche la proposta di rimpatrio.