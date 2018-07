Cartelli stradali divelti in via 24 Maggio: interrogazione di Campanini (PD)

Il consigliere del gruppo del Partito Democratico Sandro Campanini ha presentato una nuova interrogazione sulla situazione di via 24 Maggio, a San Lazzaro, e del parco Egaddi: stavolta la segnalazione riguarda due cartelli stradali e un altro palo divelti nelle scorse ore, in due diversi punti della strada, nel tratto tra via Sidoli e via Budellungo. Dubitando che si possa trattare di due incidenti stradali simili nello stesso arco di tempo, il consigliere chiede alla Giunta quale ritiene possa essere la causa di tale fenomeno e se si possa parlare di atti vandalici. Campanini, - che aveva presentato di recente un'interrogazione sugli alberelli spezzati del Parco Egaddi, chiede inoltre ragione delle cattive condizioni di diversi alberelli piantati poco tempo addietro nel parco, nella stessa zona di quelli danneggiati alcuni giorni fa (a causa del vento, a detta della Giunta) e se è previsto un intervento di risistemazione. Il consigliere domanda infine se non sia opportuno incontrare i cittadini che abitano nella zona, anche per verificare eventuali modalità di collaborazione nella gestione del parco.