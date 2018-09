Furgone in fiamme all'incrocio tra via Venezia e via Trento nel quartiere San Leonardo. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. E' stato udito un potente botto prima della fiamme, la colonna di fumo che si è alzata in cielo, comunque, (come si vede nella foto) si staglia sul cielo della città ed è visibile da molto lontano. Le fiamme hanno attaccato anche un'auto vicina, distruggendola completamente.