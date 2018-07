Un incidente stradale è avvenuto attorno alle 23,30 di ieri a Castell'Aicardi, frazione di San Secondo. Un'auto ha sbandato ed è volata contro una casa disabitata. Ingenti danni, ferite lievi per il conducente. In seguito allo schianto è stata divelta anche una tubazione del gas. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente. Chiusa la provinciale durante l'intervento.