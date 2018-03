La 2B della media Zani in visita in Gazzetta

Dopo la lezione in classe sul mondo della comunicazione tenuta dal giornalista della Gazzetta di Parma Aldo Tagliaferro, i ragazzi della classe 2^B della scuola media di Fidenza, accompagnati dalle insegnanti Fiorenza Marzaroli e Paola Montecchi, sono venuti in via Mantova a vedere da vicino i media locali. E chi hanno incontrato sul loro percorso? Dopo aver sfogliato alcune Gazzette del 1976 e del 1969, cosa che ha permesso loro di fare un confronto sul modo di stampare e di impostare gli articoli, a Tv Parma, sono stati accolti dal responsabile di produzione Pietro Zambrelli: nello studio del Tg Parma, i ragazzi hanno improvvisato un’edizione speciale del telegiornale (con Ciro e Sinda, nelle vesti di giornalisti) e scoperto tutto quello che c’è dietro le quinte di un’emittente televisiva. La redazione del sito internet gazzettadiparma.it, dove ad attendere i ragazzi c’erano…proprio Aldo Tagliaferro, Chiara Cacciani ed Andrea Violi, ha completato una visita carica di emozioni e scoperte, fatte tutte con il sorriso sulle labbra. In attesa del 5 aprile, quando avranno l’onore (e l’onere) di intervistare l’imprenditore Nicola Bertinelli: una nuova sfida in vista per i ragazzi fidentini. (Lucia Bandini)