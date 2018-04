Pizzarotti "premier" su richiesta di Salvini e Di Maio? Blitz delle Iene a Parma (con intervista semiseria)

Blitz delle Iene a Parma. Al centro di un "servizio" della trasmissione di Italia1 c'è questa volta il pesce d'aprile di Federico Pizzarotti. Dopo il messaggio pubblicato da Pizzarotti su Facebook si erano moltiplicati i messaggi: c'è chi è caduto in pieno nello scherzo. Da qui partono i due inviati de Le Iene Corti e Onnis, facendo un'intervista semiseria al sindaco di Parma.

Appena arrivati in Comune, Onnis e Corti si inginocchiano davanti a Pizzarotti. Poi le domande: cosa farà, da premier...? E così il sindaco parla (in questo caso con toni più seri) di tasse, euro ed Europa, i tagli agli stipendi dei politici, legge Fornero e pensioni, immigrazione... "Me lo fa un mi consenta?", chiedono le "Iene", ma Pizzarotti preferisce un ben più parmigiano tola su dolsa...

Oggi Pizzarotti pubblica il link dell'intervista sulla sua pagina Facebook.