L'Enza arriva a quota 10.85 metri: ponte aperto a Sorbolo. Allerta rientrata a Colorno

La piena dell'Enza è passata a Sorbolo, raggiungendo la quota massima di 10.85 metri. Il ponte sull'Enza a Sorbolo è quindi aperto e lo sarà per l'intera giornata. Alle 3,45 della scorsa notte il sindaco Nicola Cesari ha pubblicato l'aggiornamento sul suo profilo Facebook.

Questa mattina un altro aggiornamento da Cesari:

"Emergenza" terminata, ma il presidio rimane attivo per monitorare i cantieri nelle arginature di Coenzo dove il Gusem di Mezzani opera da sempre!

Ringrazio tutti i volontari, CRI, Alpini, protezione civile di Parma e Gusem per il prezioso e prolungato lavoro notturno sugli argini.

Buona giornata oppure buona notte a tutti!

Allarme rientrato anche a Colorno dove ieri, aveva reso noto il Comune, in via precauzionale erano state chiuse le fognature del centro paese.

BRESCELLO. La riunione di ieri in Prefettura a Reggio Emilia ha suggerito l’evacuazione precauzionale di una quarantina di residenti di Lentigione, che hanno dovuto trascorrere la notte a casa di amici e parenti o nelle strutture previste dal Piano di emergenza. Per oggi è stata disposta la chiusura delle scuole del paese. Mobilitati i volontari della Prociv Brescello pronti ad intervenire con mezzi e oltre 3500 sacchetti di sabbia. Ma questa mattina anche nel paese della Bassa reggiana la situazione appare tranquilla.

Le persone evacuate potranno tornare a casa: altri dettagli nel video del TgParma