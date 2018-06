Furto all'autolavaggio di Sorbolo: individuati e denunciati due giovanissimi

Un minorenne sorbolese e un 19enne di Sorbolo a Levante sono stati denunciati dai carabinieri di Sorbolo. Entrambi hanno commesso un furto aggravato in un noto autolavaggio di Sorbolo (Baiocchi Auto SaS). In un primo tempo hanno tentato di scassinare il distributore automatico e la cassa automatica, azione fallita. Non hanno desistito, anzi, sono tornati in azione la sera stessa, il 30 maggio. Prima di entrare in azione hanno danneggiato una telecamera di videosorveglianza, posizionata sopra la cassa automatica. Non hanno però fatto i conti con le altre telecamere della zona, da cui sono state prese le immagini che hanno permesso di riconoscere, poi, i due. Fatale è stato il fatto che, uno dei due, pensando di non essere riconosciuto, ha poi alzato il cappuccio. Bottino e danni sono di circa 2.000 euro.