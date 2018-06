Fratelli terribili arrestati. Operazione dei carabinieri di Sorbolo che hanno arrestato due giovani, un 22enne e un 20enne del paese, che dall’estate scorsa aveva messo a segno numerosi furti nelle scuole e nelle abitazioni della zona. Tra i loro colpi quelli ai danni di una scuola dove i due avevano rubato una decina di computer fissi. I fratelli, che tra l’altro gravitavano anche nella zona della stazione di Parma, avevano accumulato in questi mesi un bottino di molte migliaia di euro. L’attività dei militari, che hanno scoperto un nascondiglio e scoperto anche vari ricettatori, ha fatto finire in carcere il più giovane dei due e ai domiciliari l’altro. I militari sono anche riusciti a recuperare gran parte della refurtiva come i computer che sono stati tutti restituiti alla scuola.