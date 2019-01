Incidente a Coenzo, in strada della Puia: un'auto è finita in un canale, dove è presente un discreto livello d'acqua, ribaltandosi. Una brutta uscita di strada con giallo, fortunatamente a lieto fine. L'incidente è avvenuto poco dopo le sei, con l'autista che ha fatto tutto da solo, complice il ghiaccio sulla strada. Arrivati sul posto, avvertiti da altri automobilisti che transitavano lì, i volontari del 118 non hanno trovato nessuno. La vittima dell'incidente, infatti, non solo era uscito da solo dall'auto ribaltata, ma si è allontanato dal canale: è stato trovato non distante.